Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТО
Россия с 1 июля временно приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее распоряжение российского правительства обнародовало ТАСС.
"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение людей, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу РФ на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в документе.
В частности, на российско-финском участке границы работу остановят следующие железнодорожные пункты пропуска:
- Выборг (Ленинградская область);
- Вяртсиля и Люття (Карелия);
- Санкт-Петербург-Финляндский (Санкт-Петербург);
- Светогорск (Ленинградская область).
На российско-эстонской границе железнодорожное движение прекратится через пункт пропуска Печоры-Псковские в Псковской области.
На участке границы между Россией и Латвией под закрытие попал пункт пропуска Пыталово, также расположенный в Псковской области.
Фото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)
Фото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)
МИД России официально пришлет сообщения Хельсинки, Таллинну и Риге о принятом Москвой решении.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что есть страны НАТО, которые чувствуют себя более уязвимыми. Он назвал таковыми Эстонию, Латвию и Литву, в адрес которых российский диктатор выражает угрозы.
Отметим, американский командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донагью заявил, что США не бросят европейских союзников на произвол судьбы в случае вторжения РФ в страны Балтии.