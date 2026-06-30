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Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТО

22:52 30.06.2026 Вт
2 мин
Решение Москвы касается людей, транспортных средств, а также товаров и грузов
aimg Валерий Ульяненко
Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТО Фото: граница между Россией и Эстонией (Getty Images)
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Россия с 1 июля временно приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее распоряжение российского правительства обнародовало ТАСС.

"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение людей, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу РФ на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В частности, на российско-финском участке границы работу остановят следующие железнодорожные пункты пропуска:

  • Выборг (Ленинградская область);
  • Вяртсиля и Люття (Карелия);
  • Санкт-Петербург-Финляндский (Санкт-Петербург);
  • Светогорск (Ленинградская область).

На российско-эстонской границе железнодорожное движение прекратится через пункт пропуска Печоры-Псковские в Псковской области.

На участке границы между Россией и Латвией под закрытие попал пункт пропуска Пыталово, также расположенный в Псковской области.

Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТОФото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)

Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТОФото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)

МИД России официально пришлет сообщения Хельсинки, Таллинну и Риге о принятом Москвой решении.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что есть страны НАТО, которые чувствуют себя более уязвимыми. Он назвал таковыми Эстонию, Латвию и Литву, в адрес которых российский диктатор выражает угрозы.

Отметим, американский командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донагью заявил, что США не бросят европейских союзников на произвол судьбы в случае вторжения РФ в страны Балтии.

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