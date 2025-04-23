5 новых книг, которые помогут пережить темные времена и вернут к жизни

Книги могут стать настоящим источником поддержки - они помогают справиться с тревогой, переосмыслить опыт и вернуть себе вдохновение и внутреннее спокойствие.

В подборке от РБК-Украина (проект Styler) и книжной платформы Yakaboo - пять новинок украинских авторов, которые помогут найти силы, сохранить надежду и вернуть себе внутреннее равновесие.

Эта книга - глубокая и торжественная, как пасхальный колокол. В ней - 33 прозаических и 12 поэтических текстов от классиков, которые говорят о воскресении не только как религиозное чудо, а как выход из темноты в свет, из потери - в смысл, из смерти - в жизнь. От Сковороды до Старицкого - этот сборник как будто говорит: мы выстоим, потому что имеем веру, культуру и слово. Это не просто тематическая антология - это карта культурной памяти, которая закодирует Пасху в литературе.

Обложка книги "Великодня класика"

О чем книга: о женщине, которая решила быть собой - несмотря на все.

Этот роман - о внезапной встрече с собой, которую провоцирует воспоминание, всплывающее ниоткуда. Один диалог открывает старую, когда-то несмелую влюбленность - и новую правду о себе. История постепенно разворачивается во внутреннее путешествие - к себе настоящей, уязвимой, честной. Здесь нет готовых ответов, только поиск: как снова поверить в счастье, как отпустить прошлое, как научиться себя любить. Автор говорит с читательницей как подруга - о самоценности, женской силе и жизни, в которую хочется вернуться.

Обложка книги "Насіння кмину"

О чем книга: о любви, холоде, пирожках с вишней - и надежде во времена войны.

Яна приезжает в село собирать материал для диссертации - а находит новый взгляд на себя, на жизнь и на... художника Максима. Под грохот генераторов, взрывы, мороз и бытовую растерянность герои пытаются почувствовать хоть немного света.

Это мягкий, ироничный роман о войне без пафоса, о семье, поисках тепла, неудобной близости и попытке сохранить хотя бы ритуалы - чтобы в темноте было за что держаться. Автор "Спитайте Мієчку" и "Драбини" снова задевает болезненное так, что становится тепло.

Обложка книги "Вівці цілі"

О чем книга: о голосе, который возвращает тебя к себе.

Эта книга - как разговор с умной подругой, которая не морализирует, а просто поддерживает. В новеллах и эссе - отношения, самоопределение, усталость, вдохновение, любовь, свобода, злость, выбор. Это текст о женщине, которая хочет слышать себя и иметь право меняться. Легкий стиль и глубокие мысли - идеальная весенняя книга для тех, кто хочет собраться вместе. Это продолжение серии "СередСвоїх" для тех, кто хочет читать о себе - без прикрас, но с нежностью.

Обложка книги "У тебе є ти!"

О чем книга: о том, что весна - это не всегда о нежности, - иногда она прорастает через месть.

Мелася пережила жестокое насилие - и больше не будет молчать. Ее называли ведьмой, проклинали, но она становится той, кто исцеляет себя гневом. Этот роман - о внутренней силе, о женском достоинстве, о магии и мести, которая очищает. Темная, сильная, мучительная история с ярким голосом. Дарья Гнатко сочетает фольклор и исторический контекст с современным звучанием женской темы.

Обложка книги "Люди промовляють, що я відьма"

Все эти книги - очень разные, но каждая из них звучит по-весеннему: честно, живо, с надеждой на тепло.

Добавим, что эти новинки - и многие другие - можно будет увидеть вживую уже совсем скоро: с 24 по 27 апреля издатели представят их на фестивале "Книжкова країна" на ВДНХ.