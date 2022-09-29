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КНДР запустила баллистическую ракету на фоне визита вице-президента США в Южную Корею

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Четверг 29 сентября 2022 15:34
КНДР запустила баллистическую ракету на фоне визита вице-президента США в Южную Корею Фото: КНДР запустила баллистическую ракету (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья. Запуск произошел на фоне визита вице-президента США Камалы Харрис Южной Кореи.

Об этом рассказал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Харисс посетила Южную Корею, чтобы поддержать союзника США, и на фоне опасений, что КНДР собирается провести ядерное испытание - седьмое с 2006 года и первое с 2017 года.

В ходе визита вице-президент США Камала Харрис заявила, что Северная Корея является страной с "жестокой диктатурой", незаконной программой вооружений и массовыми нарушениями прав человека, выступив с необычно резкой критикой во время посещения межкорейской границы.

Харрис, впервые посетившая демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, заявила, что хорошо вооруженная пограничная зона служит суровым напоминанием о "кардинально разных путях", пройденных двумя сторонами.

"В КНДР мы видим жестокую диктатуру, безудержные нарушения прав человека и незаконную программу вооружений, которая угрожает миру и стабильности", - сказал Харрис.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты и весь мир стремятся к стабильному и мирному Корейскому полуострову, где КНДР больше не представляет угрозы.

Напомним, ранее КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.

Кроме того, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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КНДР Южная Корея Запуск ракеты
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