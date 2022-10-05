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США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР

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Среда 05 октября 2022 06:00
США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР Фото: США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военные США и Южной Кореи выпустили ракеты в море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Каждая сторона запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства.

Военные отдельно подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

Командование принесло извинения за то, что заставили жителей страны беспокоиться.

Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету , траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.

В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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