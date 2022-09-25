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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 02:22
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить.

В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда. Журналисты NHK предполагают, что вероятнее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.

Напомним, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

Ранее мы писали, что в мае КНДР совершила пуск трех баллистических ракет.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.

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