КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .
По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить.
В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда. Журналисты NHK предполагают, что вероятнее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.
Напомним, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.
Ранее мы писали, что в мае КНДР совершила пуск трех баллистических ракет.
Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.