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Россия и Китай выступили против открытого заседания в ООН по Северной Корее

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Нью-Йорк, Среда 05 октября 2022 02:21
Россия и Китай выступили против открытого заседания в ООН по Северной Корее Фото: Россия и Китай выступили против открытого заседания в ООН по ракетам КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия И Китай выступают против публичного обсуждения в Совете безопасности ООН запуска ракеты Северной Кореей, пролетевшей над Японией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британия, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия присоединились к Соединенным Штатам в требовании в среду провести заседание.

Однако Китай и Россия заявили коллегам по Совету, что они против проведения открытого заседания, утверждая, что реакция Совета должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуострове.

Не сразу стало понятно, будет ли Совбез заседать в среду публично или за закрытыми дверями. По словам дипломатов, любые значимые действия совета маловероятны.

Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету , траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.

В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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