КНДР увеличила поставки баллистики в Россию: Зеленский обратился к партнерам
Россия ежемесячно получает от Северной Кореи десятки ракет. Украина призывает партнеров усилить поставки соответствующего вооружения, чтобы добиться паритета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
КНДР поставляет России ракеты
Зеленский отметил, что согласно докладу ГУР Россия планирует увеличить объемы производства баллистики и крылатых ракет. А это не способствует завершению войны против Украины.
"Также Россия, к сожалению, получает больше баллистики от Северной Кореи: речь идет о десятках ракет в месяц. И это очень опасно не только для Украины", - отметил президент.
По его мнению, благодаря применению баллистики в войне против Украины Северная Корея делает свое оружие более эффективным. А это дополнительные вызовы как для всего региона рядом с Кореей, так и для Европы.
Ракеты для Украины
Если у России есть такой союзник, который передает баллистику, то нужен четкий паритет и для Украины, чтобы она могла на равных отвечать на российскую угрозу, призвал Зеленский партнеров.
У Европы есть ракеты, говорит он, что наносят действительно эффективные удары.
"Германия, Франция, Британия, Италия - говорим о том, что противодействие российскому глобальному бандитизму при поддержке их союзника в Пхеньяне должно опираться на более подходящие поставки для Украины", - уверен Зеленский.
Президент отметил, что зеркальные ответы стране-агрессору абсолютно справедливы.
"Нужно вернуться и к разговору об уничтожении пусковых баллистики из России. Технологии для этого есть у западного мира, и чтобы скорее склонить Россию к миру, чтобы надежнее обеспечить безопасность, должны быть такие технологии у нас, в Украине", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что КНДР заявила об испытаниях 2 ноября стратегической крылатой ракеты с кассетной боевой частью. При запуске также оценивались летные характеристики ракеты для вертикального удара.
Кроме того, 20 сентября Пхеньян совершил два пуска ракет малой дальности из района Вонсан.
Также Россия ведет переговоры с Северной Кореей о поставках новых баллистических ракет KN-30, которые в три раза мощнее уже известных KN-23 и KN-24.