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КНДР збільшила поставки балістики до Росії: Зеленський звернувся до партнерів

20:57 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
КНДР збільшила поставки балістики до Росії: Зеленський звернувся до партнерів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Росія щомісяця отримує від Північної Кореї десятки ракет. Україна закликає партнерів посилити постачання відповідного озброєнння, щоб досягти паритету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

КНДР постачає Росії ракети

Зеленський зазначив, що згідно доповіді ГУР, Росія планує збільшити обсяги виробництва балістики й крилатих ракет. А це не сприяє завершенню війни проти України.

"Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. І це вкрай небезпечно не тільки для України", - зауважив президент.

На його думку, завдяки застосуванню балістики у війні проти України Північна Корея робить свою зброю більш ефективною. А це є додатковими викликами як для всього регіону поруч із Кореєю, так і для Європи.

Ракети для України

Якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб вона могла на рівних відповідати на російську загрозу, закликав Зеленський партнерів.

Європа має ракети, каже він, що завдають дійсно ефективних ударів.

"Німеччина, Франція, Британія, Італія - говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України", - впевенений Зеленський.

Президент зазначив, що дзеркальні відповіді країні-агресорці є абсолютно справедливими.

"Треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з Росії. Технології для цього є у західного світу, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що КНДР заявила про випробування 2 листопада стратегічної крилатої ракети з касетною бойовою частиною. Під час запуску також оцінювали льотні характеристики ракети для вертикального удару.

Крім того, 20 вересня Пхеньян здійснив два пуски ракет малої дальності з району Вонсан.

Також Росія веде перемовини з Північною Кореєю про постачання нових балістичних ракет KN-30, які втричі потужніші за вже відомі KN-23 і KN-24.

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