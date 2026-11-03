КНДР заявила об испытаниях стратегической крылатой ракеты с кассетной боеголовкой

Испытание в понедельник, 2 ноября, провела Ракетная администрация КНДР. Ракета была снабжена кассетной боевой частью среднего размера.

В Институте боевых частей Ракетной администрации заявили, что подтвердили способность этой боевой части превратить в пепел участок площадью 5-6 гектаров.

В Институте систем крылатых ракет сообщили, что усовершенствовали возможности вертикального удара. Для этого улучшили конечную маневренность ракеты с учетом природных и географических особенностей района цели.

Испытаниями руководил генерал Ким Чон Сик, член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Директор Ракетной администрации, по данным KCNA, заявил, что потребность в разработке различных систем вооружения неотложна, так как вооруженные силы должны защищать безопасность страны и сдерживать угрозы. По его словам, испытания продемонстрировали "практическую боевую мощь".

Как отмечает Yonhap , этот запуск произошел после субботнего испытания кассетной бомбы для тактических баллистических ракет. Пхеньян пообещал до конца года оснастить войска разными типами кассетных боевых частей.