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КНДР заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты

Фото: Северная Корея заявила об испытаниях твердотопливной баллистической ракеты (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ракетное управление КНДР провело испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Утверждается, что

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны, в то время как министерство обороны Японии заявило, что максимальная высота составляла не менее 50 км. Снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день.

Тем временем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия КНДР.

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КНДР