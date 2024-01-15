КНДР заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети

Ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.
Стверджується, що
Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета, запущена з району Пхеньяну, пролетіла приблизно 1000 км від східного узбережжя країни, тоді як міністерство оборони Японії заявило, що максимальна висота становила щонайменше 50 км. Снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії.
Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.
5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Ще 60 снарядів вона випустила й на наступний день.
Тим часом США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї КНДР.
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