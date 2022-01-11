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КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

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КНДР, Вівторок 11 січня 2022 23:58
КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети Фото: КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети (voakorea.com)
Автор: Артур Родивилов

КНДР заявила, що провела успішні випробування гіперзвукової ракети. Запуск відбувся 11 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Згідно з його відомостями, випробування проходили в присутності лідера КНДР Кім Чен Ина. Ракета пролетіла 1 000 км і точно вразила ціль.

У минулу середу Пхеньян зробив перший запуск ракети в цьому році всього через кілька днів після того, як на ключовому зборах керівної Трудової партії Кореї було заявлено про важливість підвищення обороноздатності.

Відзначимо, на цьому тлі уряд Японії скликав екстрене засідання групи реагування.

При цьому незадовго до цього повідомлення ЄС виступив із заявою, в якій засудив пуски КНДР, але ті, що були 5 січня.

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