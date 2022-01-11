КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Згідно з його відомостями, випробування проходили в присутності лідера КНДР Кім Чен Ина. Ракета пролетіла 1 000 км і точно вразила ціль.

У минулу середу Пхеньян зробив перший запуск ракети в цьому році всього через кілька днів після того, як на ключовому зборах керівної Трудової партії Кореї було заявлено про важливість підвищення обороноздатності.