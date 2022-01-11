КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.

В прошлую среду Пхеньян произвел первый запуск ракеты в этом году всего через несколько дней после того, как на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.