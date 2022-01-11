Уряд Японії скликав екстрене засідання через запуск ракет Північною Кореєю

Уряд Японії скликав екстрене засідання групи реагування в офісі прем'єр-міністра. Причиною став збір і аналіз даних про запуск Північною Кореєю ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK .

Засідання групи, що включає представників різних міністерств і відомств, було скликано в екстреному порядку у вівторок вранці.

Раніше уряд Японії заявив, що Північна Корея здійснила запуск об'єкта, можливо, що є балістичною ракетою.

Це сталося менш ніж через тиждень після попереднього ракетного запуску з території КНДР. Він був здійснений у східному напрямку минулої середи. За інформацією Міноборони Японії, ракета досягла максимальної висоти приблизно в 50 кілометрів і могла пролетіти 500 кілометрів по нормальній траєкторії.

Імовірно, вона впала в Японське море за межами виняткової економічної зони Японії.