КНДР заявила про випробування надзвукової ракети

Північна Корея підтвердила 6 січня, що напередодні провела випробування гіперзвукової ракети. КНДР оцінила дальність польоту ракети в 700 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ренхап" .

Уточнюється, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на запуску не був присутній.

Згідно з інформацією агентства, снаряд пролетів вгору на 120 км.

Крім того, в північнокорейських джерелах розповіли, що снаряд "точно влучив у ціль".

Про те, що КНДР випустила непізнаний снаряд у бік Японського моря, імовірно, балістичну ракету, стало відомо вранці 5 січня. В Японії на тлі такої інформації терміново був скликаний кризовий штаб канцелярії прем'єра держави.

Раніше ми писали, що Північна Корея показала запуск балістичної ракети з поїзда.