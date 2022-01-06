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КНДР заявила про випробування надзвукової ракети

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КНДР, Четвер 06 січня 2022 00:07
КНДР заявила про випробування надзвукової ракети Фото: КНДР запустила ракету в бік моря (Voakorea.com)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея підтвердила 6 січня, що напередодні провела випробування гіперзвукової ракети. КНДР оцінила дальність польоту ракети в 700 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ренхап".

Крім того, в північнокорейських джерелах розповіли, що снаряд "точно влучив у ціль".

Згідно з інформацією агентства, снаряд пролетів вгору на 120 км.

Уточнюється, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на запуску не був присутній.

Про те, що КНДР випустила непізнаний снаряд у бік Японського моря, імовірно, балістичну ракету, стало відомо вранці 5 січня. В Японії на тлі такої інформації терміново був скликаний кризовий штаб канцелярії прем'єра держави.

Раніше ми писали, що Північна Корея показала запуск балістичної ракети з поїзда.

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