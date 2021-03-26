ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КНДР заявила про випробування нової тактичної ракети

Новость на русском → КНДР, П'ятниця 26 березня 2021 01:50
КНДР заявила про випробування нової тактичної ракети фото: ракета (flickr)
Автор: Даша Харченко

Влада КНДР заявила, що випробовувала нову тактичну керовану ракету. При цьому у неділю, 21 березня, країна провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

Про це повідомляє "Ренхап" з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Наголошується, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не спостерігав за випробуваннями.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР в минулу неділю провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР у неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося в матеріалі видання.

Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі КНДР ракета
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"