КНДР заявила про випробування нової тактичної ракети

Влада КНДР заявила, що випробовувала нову тактичну керовану ракету. При цьому у неділю, 21 березня, країна провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

Про це повідомляє "Ренхап" з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Наголошується, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не спостерігав за випробуваннями.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР в минулу неділю провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР у неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося в матеріалі видання.

Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.