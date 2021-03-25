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Байден про ракетні запуски КНДР: буде відповідь у разі ескалації

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 25 березня 2021 20:44
Байден про ракетні запуски КНДР: буде відповідь у разі ескалації Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США реагуватимуть належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.

Про це Байден заявив під час першої пресконференції з моменту вступу на посаду.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет була порушена резолюція ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами, і буде відповідь, якщо вони оберуть ескалацію. Ми відповідатимемо відповідно", - сказав американський лідер.

Байден також додав, що він готовий дипломатичним шляхом вирішувати питання, які виникають.

"Я також готовий до певної форми дипломатії, але вона повинна бути обумовлена завершенням денуклеаризації. Це те, що ми робимо зараз, консультуючись із союзниками", - додав він.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР минулої неділі провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР в неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї, оскільки зазвичай Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося у матеріалі видання.

Після цього Байден зазначив, що мало, що змінилося щодо уряду в Пхеньяні.

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