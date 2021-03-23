КНДР провела пуски ракет малої дальності

"Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю... Ракетні випробування являють собою перший прямий виклик з боку лідера КНДР Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, чиї помічники поки не визначили свій підхід до ядерної загрози (з боку КНДР, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випробування знову змусили Сполучені Штати розробити стратегію протидії ядерній загрозі.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що адміністрація Байдена хоче розробити "новий підхід" до Північної Кореї. Однак він не повідомив подробиць.