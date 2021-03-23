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КНДР провела пуски ракет малої дальності

Новость на русском → Пхеньян, Вівторок 23 березня 2021 22:13
КНДР провела пуски ракет малої дальності Фото: ракета (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Північна Корея провела тестові запуски декількох ракет малої дальності. Випробування проводилися у ці вихідні дні.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю... Ракетні випробування являють собою перший прямий виклик з боку лідера КНДР Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, чиї помічники поки не визначили свій підхід до ядерної загрози (з боку КНДР, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випробування знову змусили Сполучені Штати розробити стратегію протидії ядерній загрозі.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що адміністрація Байдена хоче розробити "новий підхід" до Північної Кореї. Однак він не повідомив подробиць.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". На його думку, Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

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