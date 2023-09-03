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Северная Корея снова заявила об "имитации ядерной атаки"

КНДР, Воскресенье 03 сентября 2023 04:35
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Северная Корея снова заявила об "имитации ядерной атаки" Фото: в КНДР заявили об имитации ядерной атаки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея провела имитацию "тактической ядерной атаки", включавшую две крылатые ракеты большой дальности с фальшивыми ядерными боеголовками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок были выпущены в сторону Западного моря полуострова и пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров.

Отмечается, что учения были проведены, чтобы "предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны. Пхеньян снова пообещал "усилить военное сдерживание" США и Южной Кореи.

"Ядерные силы КНДР укрепят свою позицию ответственного боевого противодействия всеми способами", - говорится в заявлении Пхеньяна.

"Ядерный удар" КНДР по Южной Корее

Вооруженные силы Северной Кореи 31 августа заявили о запуске баллистических ракет во время учений по тактическому нанесению ядерных ударов для имитации атак по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Военные учения США и Южной Кореи

На фоне растущей угрозы и регулярных провокаций КНДР Соединенные Штаты и Южная Корея усиливают оборонное сотрудничество. В частности, страны провели совместные военные учения Ulchi Freedom Shield.

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