Северная Корея снова заявила об "имитации ядерной атаки"
Северная Корея провела имитацию "тактической ядерной атаки", включавшую две крылатые ракеты большой дальности с фальшивыми ядерными боеголовками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок были выпущены в сторону Западного моря полуострова и пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров.
Отмечается, что учения были проведены, чтобы "предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны. Пхеньян снова пообещал "усилить военное сдерживание" США и Южной Кореи.
"Ядерные силы КНДР укрепят свою позицию ответственного боевого противодействия всеми способами", - говорится в заявлении Пхеньяна.
"Ядерный удар" КНДР по Южной Корее
Вооруженные силы Северной Кореи 31 августа заявили о запуске баллистических ракет во время учений по тактическому нанесению ядерных ударов для имитации атак по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.
Военные учения США и Южной Кореи
На фоне растущей угрозы и регулярных провокаций КНДР Соединенные Штаты и Южная Корея усиливают оборонное сотрудничество. В частности, страны провели совместные военные учения Ulchi Freedom Shield.
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