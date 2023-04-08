КНДР снова запустила ядерный беспилотник в Восточное море

В субботу, 8 апреля, Северная Корея заявила о втором испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Согласно заявлениям КНДР, в ходе четырехдневных учений они установили, что беспилотник может находиться под водой 71 час и поражать цель на расстоянии 1000 километров. Взрыв БПЛА произошел в Восточном море у берегов города Танчхон.

Отчет об испытаниях был опубликован на следующий день после встречи США, Южной Кореи и Японии, на которой обсуждался вопрос растущей ядерной угрозы от КНДР.