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КНДР заявила, что провела испытание подводного дрона с ядерной боеголовкой

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Пятница 24 марта 2023 07:18
КНДР заявила, что провела испытание подводного дрона с ядерной боеголовкой Фото: КНДР опробовала подводный беспилотник с ядерной боеголовкой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея заявила о проведении испытаний нового подводного беспилотника с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Беспилотная система "Хаиль" может использоваться для неожиданных атак, уничтожения морских ударных групп и оперативных портов путем создания "сверхмасштабной" радиоактивной волны с помощью подводного взрыва.

В ходе испытаний беспилотник находился в воде более 59 часов на глубине от 80 до 150 метров и взорвался в водах у восточного побережья.

В КНДР заявили, что испытания проходят в ответ на "враждебные учения США и Южной Корее".

Напомним, что 16 марта КНДР снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету в акваторию Восточного моря.

После страны-члены G7 осудили такие пуски и призвали мировое сообщество отреагировать на подобные действия.

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