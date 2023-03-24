КНДР заявила, что провела испытание подводного дрона с ядерной боеголовкой

Северная Корея заявила о проведении испытаний нового подводного беспилотника с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Беспилотная система "Хаиль" может использоваться для неожиданных атак, уничтожения морских ударных групп и оперативных портов путем создания "сверхмасштабной" радиоактивной волны с помощью подводного взрыва.

В ходе испытаний беспилотник находился в воде более 59 часов на глубине от 80 до 150 метров и взорвался в водах у восточного побережья.

В КНДР заявили, что испытания проходят в ответ на "враждебные учения США и Южной Корее".