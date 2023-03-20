Страны G7 призвали мировое сообщество отреагировать на запуск КНДР баллистической ракеты
Страны-члены G7 осудили запуск Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет и призвали мировое сообщество отреагировать на такие действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Поводом для заявления "семерки" стал пуск ракеты, состоявшийся 16 марта.
"Запуск МБР подрывает региональный и международный мир и безопасность", – говорится в обращении.
Страны G7 потребовали, чтобы Северная Корея полностью отказалась от ядерного оружия и ядерных программ, а также от любого другого оружия массового уничтожения.
"Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнули там.
Страны G7 призвали Северную Корею принять неоднократные предложения по диалогу, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей.
"Безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрой и единой реакции международного сообщества, включая дальнейшие значительные меры со стороны СБ ООН", - отмечается в заявлении.
Напомним, что 16 марта КНДР в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.
Аналогичный пуск страна произвела и 19 марта.
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