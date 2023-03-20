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Страны G7 призвали мировое сообщество отреагировать на запуск КНДР баллистической ракеты

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Понедельник 20 марта 2023 05:48
Страны G7 призвали мировое сообщество отреагировать на запуск КНДР баллистической ракеты Фото: G7 осудила КНДР за запуск баллистических ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Страны-члены G7 осудили запуск Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет и призвали мировое сообщество отреагировать на такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Поводом для заявления "семерки" стал пуск ракеты, состоявшийся 16 марта.

"Запуск МБР подрывает региональный и международный мир и безопасность", – говорится в обращении.

Страны G7 потребовали, чтобы Северная Корея полностью отказалась от ядерного оружия и ядерных программ, а также от любого другого оружия массового уничтожения.

"Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнули там.

Страны G7 призвали Северную Корею принять неоднократные предложения по диалогу, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей.

"Безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрой и единой реакции международного сообщества, включая дальнейшие значительные меры со стороны СБ ООН", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 16 марта КНДР в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Аналогичный пуск страна произвела и 19 марта.

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