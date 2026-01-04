КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея утром 4 января осуществила первые в этом году ракетные пуски в направлении Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News и Yonhap.
Это первая такая ракетная активность за почти два месяца. Ракеты были запущены с западного побережья Северной Кореи около 7:54 и 8:05 утра, обе достигли максимальной высоты.
Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации о повреждениях или пострадавших нет.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поручила профильным ведомствам оперативно собрать все данные по инциденту и проинформировать население. Также она приказала принять меры для безопасности гражданских судов и авиации в районе Японского моря и продолжить наблюдение за действиями КНДР.
Запуски зафиксировали и в Южной Корее. По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены из района вблизи Пхеньяна, преодолели около 900 километров и упали в акватории Японского моря.
Сейчас южнокорейские военные совместно с американскими союзниками анализируют полученную информацию, в частности место старта, траекторию и дальность полета, чтобы определить тип ракет и их характеристики.
Пуски состоялись накануне запланированного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, 29 декабря КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Согласно информации KCNA, глава КНДР выразил "большое удовлетворение", когда крылатые ракеты пролетели по своей орбите над морем от Корейского полуострова и поразили цель.
Запуск ракет состоялся после того, как KCNA сообщило на прошлой неделе, что Ким Чен Ын наблюдал за строительством атомной подводной лодки.
Также он руководил испытательным пусками зенитных ракет большой дальности.
Кроме того, Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейских вооруженных сил сообщало, что КНДР может провести дополнительные испытания ракет в период новогодних праздников.