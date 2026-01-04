КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Це перша така ракетна активність за майже два місяці. Ракети були запущені із західного узбережжя Північної Кореї близько 7:54 та 8:05 ранку, обидві досягли максимальної висоти.

Ракети впали поза межами виключної економічної зони Японії. Інформації про пошкодження або постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі доручила профільним відомствам оперативно зібрати всі дані щодо інциденту та поінформувати населення. Також вона наказала вжити заходів для безпеки цивільних суден і авіації в районі Японського моря та продовжити спостереження за діями КНДР.

Запуски зафіксували й у Південній Кореї. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, ракети були випущені з району поблизу Пхеньяна, подолали близько 900 кілометрів і впали в акваторії Японського моря.

Наразі південнокорейські військові спільно з американськими союзниками аналізують отриману інформацію, зокрема місце старту, траєкторію та дальність польоту, щоб визначити тип ракет і їхні характеристики.

Пуски відбулися напередодні запланованого візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Пекіна для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.