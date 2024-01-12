В КНДР отрицают информацию о поставках баллистических ракет России

По его словам, КНДР "не испытывает необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США", и что именно Соединенные Штаты якобы являются причиной войны России против Украины.

"США подтянули КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня. Это яркое отражение их тяжелого положения в затруднительном положении и лишь показывает их недостаточную мощь и средства в стратегической конфронтации с Россией", - сказал Ким Сон.

Россия использует ракеты из КНДР для ударов по Украине

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Также The Wall Street Journal сообщало, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были сделаны на территории РФ.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что войска РФ при нанесении ударов по Харькову 2 января использовали ракету, полученную из Северной Кореи, и рассказал о соответствующих доказательствах.

На днях в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи.