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КНДР третий раз за неделю осуществила пуски крылатых ракет

Фото: КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет с восточного побережья (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея в третий раз через неделю запустила в море несколько крылатых ракет со своего западного побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Провокации КНДР

В последние недели руководитель КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание The New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт , ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

В Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.

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КНДРракети