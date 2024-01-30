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КНДР втретє за тиждень здійснила пуски крилатих ракет

Фото: КНДР знову випустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея втретє за тиждень запустила у море кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Провокації КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

У Білому домі розповіли, що Північна Корея намагється створити балістичні ракети дальнього радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом. 

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КНДРракети