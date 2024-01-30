КНДР втретє за тиждень здійснила пуски крилатих ракет

Провокації КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

У Білому домі розповіли, що Північна Корея намагється створити балістичні ракети дальнього радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.