ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Северная Корея ввела в строй эсминец с ядерным оружием

01:27 25.06.2026 Чт
2 мин
Чем опасен на море новый эсминец "Чхве Хён"?
aimg Филипп Бойко
Северная Корея ввела в строй эсминец с ядерным оружием Фото: принятие в состав ВМС КНДР эсминца "Чхве Хён" (KCNA)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хён" водоизмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Торжественная церемония прошла в западном порту Нампхо. Ким Чен Ын прибыл туда лично, ведь для Пхеньяна это большой шаг в усилении морского доминирования в регионе, отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР нашла хитрые схемы обхода санкций ООН с помощью России и Китая

Эсминец "Чхве Хён" показали в апреле 2025 года. С тех пор шли испытания. Корабль получил современное вооружение, позволяющее наносить превентивные удары.

Эсминец оснастили целым арсеналом:

  • Зенитные системы для защиты от самолетов.
  • Противокорабельное оружие большого калибра.
  • Баллистические ракеты.
  • Крылатые ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Это делает судно универсальной платформой, которая может атаковать как порты, так и вражеские авианосцы.

Российский след

Создание столь крупного судна вызвало вопрос. Специалисты считают, что КНДР не справилась бы сама, потому, вероятно, помогла Россия. Военные связи Москвы и Пхеньяна укрепляются.

Контекст события

КНДР сейчас делает большую ставку на усиление ядерного арсенала. Ранее МИД Северной Кореи сообщил, что вопрос ядерного разоружения страны окончательно закрыт - Пхеньян не планирует отказываться от статуса ядерного государства.

Кроме того, в июне Ким Чен Ын сообщил о планах превратить флот Северной Кореи в ключевой элемент ядерного сдерживания, а также интегрировать его в общую военную доктрину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ядерное оружие КНДР
Новости
Трамп ответил, что думает о Зеленском и оценил его положение дел на сегодня
Трамп ответил, что думает о Зеленском и оценил его положение дел на сегодня
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера