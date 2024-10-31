КНДР отправила в Россию трех генералов: Reuters узнало, что о них известно
Северная Корея отправила в Россию не только обычных солдат, но и трех генералов. Один из них оказался заместителем начальника Генштаба КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ким Ен Бок
Как пишет Reuters, Ким Ен Бок является старшим генералом, командующим войсками спецназначения КНДР, в том числе и элитным 11-м армейским корпусом, известным как "Штурмовой корпус", который могли отправить в Россию.
Ким Ен Бок в этом году участвовал уже в семи мероприятиях, на которых присутствовал диктатор Ким Чен Ын. Это, в частности, были учения спецназа.
Эксперт по руководству Северной Кореи из базирующегося в США Центра Стимсона Майкл Мэдден также считает, что генерал Ким Ен Бок отправился в Россию вместе с солдатами КНДР.
"Ким Чен Ын прислал Ким Ен Бока в качестве доверенного лица, принимающего решения до тех пор, пока развертывание подразделения КНДР не будет полностью обеспечено", - рассказал Мэдден.
Он допустил, что Ким Ен Бок после этого может передать командование солдатами в России офицеру в звании старшего полковника или генерал-майора.
Ри Чанг Хо
Ри Чанг Хо - северокорейский генерал-полковник. Он также является заместителем начальника Генерального штаба и главой Главного разведывательного бюро КНДР.
Он находится под санкциями Южной Кореи, поскольку Сеул считает, что генерал курировал крупные кибератаки с целью кражи технологий и иностранной валюты.
Ри Чанг Хо также сопровождал лидера Ким Чен Ына на большом количестве мероприятий в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье.
Син Кум Чхоль
Reuters пишет, что Син Кум Чхоль - глава Главного оперативного управления КНДР. Детальные подробности о его карьере неизвестны.
При этом Мэдден предположил, что именно Син Кум Чхолю поручат управлять северокорейскими солдатами в России после того, как оттуда уедут Ким Ен Бок и Ри Чанг Хо.
Солдаты КНДР в России
Напомним, Главное управление разведки на прошлой неделе сообщило, что на территорию России уже перебросили около 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже находится в Курской области.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркивал, что, по данным Украины, северокорейские солдаты начнут принимать участие в боях против украинских защитников уже в ноябре.
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