КНДР відправила до Росії трьох генералів: Reuters дізналося, що про них відомо

Північна Корея відправила до Росії не тільки звичайних солдатів, але й трьох генералів. Один з них виявився заступником начальника Генштабу КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кім Йон Бок

Як пише Reuters, Кім Йон Бок є старшим генералом, який командує військами спецпризначення КНДР, у тому числі й елітним 11-м армійським корпусом, відомим як "Штурмовий корпус", який могли відправити до Росії.

Кім Йон Бок цього року брав участь уже у семи заходах, на яких був присутній диктатор Кім Чен Ин. Це, зокрема, були навчання спецназу.

Експерт з керівництва Північної Кореї з Центру Стімсона, що базується в США, Майкл Медден також вважає, що генерал Кім Йон Бок вирушив до Росії разом із солдатами КНДР.

"Кім Чен Ин надіслав Кім Йон Бока як довірену особу, яка приймає рішення доти, доки розгортання підрозділу КНДР не буде повністю забезпечено", - розповів Медден.

Він допустив, що Кім Йон Бок після цього може передати командування солдатами в Росії офіцеру у званні старшого полковника чи генерал-майора.

Рі Чанг Хо

Рі Чанг Хо - північнокорейський генерал-полковник. Він також є заступником начальника Генерального штабу та головою Головного розвідувального бюро КНДР.

Він знаходиться під санкціями Південної Кореї, оскільки Сеул вважає, що генерал курирував великі кібератаки з метою крадіжки технологій та іноземної валюти.

Рі Чанг Хо також супроводжував лідера Кім Чен Ина на великій кількості заходів цього року, включаючи інспекцію військово-морської бази на східному узбережжі.

Сін Кум Чхоль

Reuters пише, що Сін Кум Чхоль - голова Головного оперативного управління КНДР. Детальні подробиці про його кар'єру невідомі.

При цьому Медден припустив, що саме Сін Кум Чхолю доручать керувати північнокорейськими солдатами в Росії після того, як звідти поїдуть Кім Йон Бок і Рі Чанг Хо.