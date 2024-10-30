Кислица: военные КНДР вступят в войну против Украины в ноябре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя Украины Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН.

"Ожидается, что в ноябре военные КНДР будут принимать непосредственное участие в военных действиях против ВСУ... Скорее всего, военные КНДР будут работать под эгидой 11 бригады. Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", - сообщил Кислица.

Он обратил внимание, что Россия получает помощь в своей захватнической войне от находящейся под санкциями страны. Следовательно, решение КНДР направить своих военных для участия в войне является нарушением международного права. Более того, их тренировка на территории России является нарушением резолюций ООН, отметил Кислица.