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КНДР с сентября поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами, - Госдеп

Суббота 24 февраля 2024 13:53
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КНДР с сентября поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами, - Госдеп Фото: КНДР с сентября поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный бюллетень Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) о лицах и компаниях, в отношении которых вводятся санкции.

С начала октября 2023 года Россия импортировала морские контейнеры с грузами военного назначения из КНДР через Восточный порт для использования в войне против Украины.

"В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, были доставлены в Россию через терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" (ВСК) в порту "Восточный". Контейнеры с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, также доставлялись в Россию через расположенную неподалеку военно-морскую ракетную базу "Дунай", - отмечается в бюллетене.

КНДР помогает России

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Также Скибицкий рассказал о том, что КНДР поставила России полтора миллиона артиллерийских боеприпасов. Большинство было произведено во второй половине ХХ века.

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