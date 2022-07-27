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КНДР погрожує "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї

Фото: КНДР погрожує "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

МЗС КНДР заявило, що місцеві військові навчання США і Південної Кореї в майбутньому можуть викликати "нову Корейську війну". Відповідну заяву було зроблено напередодні річниці перемир'я в Корейській війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зовнішньополітичне відомство вказало, що спільні військові навчання Сполучених Штатів і їх союзників нібито несуть загрозу безпеці і є одним з основних факторів, які призводять до загострення ситуації на Корейському півострові.

А гарантії миру в регіоні не можуть бути реалізовані до тих пір, поки там знаходиться військовий контингент США, додається в заяві.

"Ніхто не може передбачити, коли різні військові навчання, фактично репетиції війни, які проводять США і Південна Корея, розростуться до другої Корейської війни", - йдеться в заяві міністерства.

Раніше в липні в Південній Кореї пройшли спільні з ВПС США навчання, в яких були залучені винищувачі F-35.

Нагадаємо, в травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні низки проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

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КНДР