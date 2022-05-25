КНДР запустила три балістичні ракети на тлі азійського турне Байдена

КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря. Запуски Пхеньян провів під час візиту президента США Джо Байдена до Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За даними агентства, ракети були випущені з району Сунан поблизу Пхеньяна.

Дві з трьох запущених КНДР, імовірно, балістичних ракет впали за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Інформації про район падіння третьої ракети поки не надходило. Міноборони Японії продовжує збирати дані про здійснені випробування.

В Індо-Тихоокеанському командуванні ЗС США заявили, що Вашингтон в курсі останніх ракетних пусків КНДР і не вважає, що вони становлять безпосередню загрозу США або їх союзникам.

Японія висловила протест КНДР, назвавши запуск прямою провокацією.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.