Байден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з Ким Чен Ином. Однак за умови, що лідер Північної Кореї серйозно віднесеться до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

З відповідною заявою Байден виступив під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, з яким він обговорив зростання кількості ракетних запусків Північної Кореї та безпеку Індо-Тихоокеанського регіону.

"Що стосується того, чи я зустрінуся з лідером Північної Кореї, це залежатиме від того, чи щирий він і чи серйозно налаштований", - сказав Байден.

Нагадаємо, нещодавно високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

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