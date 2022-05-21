США готові до переговорів з Північною Кореєю, - Reuters

Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше повідомлялося, що Пекін 20 травня почав масштабні військові навчання в Південно-Китайському морі. У цей час президент США Джо Байден відвідає Азію з робочим візитом. За даними Управління морської безпеки в провінції Хайнань, військові навчання Китаю триватимуть до понеділка, 23 травня. Під час навчань цивільним та іншим невійськовим судам заборонено входити в зону маневрів.

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