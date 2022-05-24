ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Війна в Україні стала глобальною проблемою": у Токіо стартував саміт лідерів Quad

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 24 травня 2022 07:55
"Війна в Україні стала глобальною проблемою": у Токіо стартував саміт лідерів Quad Фото: у Токіо стартував саміт лідерів Quad (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Другий очний саміт лідерів чотиристороннього діалогу з безпеки (Quad), в якому беруть участь Японія, США, Індія і Австралія, у вівторок почався в Токіо. У вступному слові президент США Джо Байден засудив вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що "світ переживає темну годину в нашій спільній історії".

"Жорстока і неспровокована війна Росії проти України спровокувала гуманітарну катастрофу. І ні в чому не винні мирні жителі були вбиті на вулицях, а мільйони біженців стали внутрішньо переміщеними особами, а також вигнані. І це більше, ніж просто європейська проблема, це глобальна проблема", - сказав президент.

Байден попередив, що президент РФ Володимир Путін намагається знищити культуру, вказуючи на те, що Росія націлилася на українські школи, церкви і музеї.

Торкаючись війни України, японський прем'єр Фуміо Кісіда заявив, що дії РФ стали "прямим викликом принципам "Статуту ООН" і підкреслив, що не можна "допустити повторення подібних подій в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В ході свого вітального виступу прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підкреслив важливість співпраці в рамках "четвірки" і зазначив, що пріоритетами Австралії в Quad стануть питання безпеки регіону і боротьба з глобальною зміною клімату, протистояти якому особливо важливо для острівних держав.

"Уряд Австралії візьме на себе більш амбітні зобов'язання з боротьби з глобальним потеплінням і вживе заходів для зниження обсягу викидів до 43% до 2030 року і до нуля до 2050", - вказав прем'єр.

Чого очікувати від саміту

Крім війни в Україні, ключовими темами майбутніх переговорів стануть регіональна безпека, поглиблення чотиристороннього співробітництва та реалізація концепції вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Також лідери Quad запустять в Токіо ініціативу з контролю за морськими кордонами

Учасники саміту можуть обговорити агресію Китаю в Східнокитайському і Південнокитайському морях, а також активізацію ракетної програми КНДР.

Крім того, керівники Quad можуть торкнутися питань зміни клімату, представити ініціативу щодо обміну даними про незаконне рибальство в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також створити нову форму взаємодії в космічній галузі, що включає обмін інформацією з супутників чотирьох країн.

Історія саміту

Діалог був заснований у 2007 році як механізм взаємодії в Азійсько-тихоокеанському регіоні і зоні Індійського океану.

У листопаді 2017 року чотири країни сформували коаліцію в рамках нової стратегії забезпечення безпеки найважливіших судноплавних маршрутів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Перша чотиристороння зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Австралії, Індії, США і Японії відбулася у вересні 2019 року в Нью-Йорку. У березні 2021 року пройшов перший саміт "четвірки". У зв'язку з пандемією він відбувся у віртуальному форматі, а перший очний саміт Quad відбувся у Вашингтоні у вересні минулого року.

Нагадаємо, 23 травня Імператор Японії Нарухіто провів аудієнцію з президентом США Джо Байденом, який приїхав до Токіо для участі у зустрічі лідерів. Байден також провів переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Зокрема, лідери, обговорили підтримку України.

Для обговорення міжнародної ізоляції Росії через розв'язання війни з Україною американський президент Джо Байден запланував персональну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України