"Війна в Україні стала глобальною проблемою": у Токіо стартував саміт лідерів Quad

Другий очний саміт лідерів чотиристороннього діалогу з безпеки (Quad), в якому беруть участь Японія, США, Індія і Австралія, у вівторок почався в Токіо. У вступному слові президент США Джо Байден засудив вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він зазначив, що "світ переживає темну годину в нашій спільній історії".

"Жорстока і неспровокована війна Росії проти України спровокувала гуманітарну катастрофу. І ні в чому не винні мирні жителі були вбиті на вулицях, а мільйони біженців стали внутрішньо переміщеними особами, а також вигнані. І це більше, ніж просто європейська проблема, це глобальна проблема", - сказав президент.

Байден попередив, що президент РФ Володимир Путін намагається знищити культуру, вказуючи на те, що Росія націлилася на українські школи, церкви і музеї.

Торкаючись війни України, японський прем'єр Фуміо Кісіда заявив, що дії РФ стали "прямим викликом принципам "Статуту ООН" і підкреслив, що не можна "допустити повторення подібних подій в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В ході свого вітального виступу прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підкреслив важливість співпраці в рамках "четвірки" і зазначив, що пріоритетами Австралії в Quad стануть питання безпеки регіону і боротьба з глобальною зміною клімату, протистояти якому особливо важливо для острівних держав.

"Уряд Австралії візьме на себе більш амбітні зобов'язання з боротьби з глобальним потеплінням і вживе заходів для зниження обсягу викидів до 43% до 2030 року і до нуля до 2050", - вказав прем'єр.

Чого очікувати від саміту

Крім війни в Україні, ключовими темами майбутніх переговорів стануть регіональна безпека, поглиблення чотиристороннього співробітництва та реалізація концепції вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Також лідери Quad запустять в Токіо ініціативу з контролю за морськими кордонами

Учасники саміту можуть обговорити агресію Китаю в Східнокитайському і Південнокитайському морях, а також активізацію ракетної програми КНДР.

Крім того, керівники Quad можуть торкнутися питань зміни клімату, представити ініціативу щодо обміну даними про незаконне рибальство в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також створити нову форму взаємодії в космічній галузі, що включає обмін інформацією з супутників чотирьох країн.

Історія саміту

Діалог був заснований у 2007 році як механізм взаємодії в Азійсько-тихоокеанському регіоні і зоні Індійського океану.

У листопаді 2017 року чотири країни сформували коаліцію в рамках нової стратегії забезпечення безпеки найважливіших судноплавних маршрутів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Перша чотиристороння зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Австралії, Індії, США і Японії відбулася у вересні 2019 року в Нью-Йорку. У березні 2021 року пройшов перший саміт "четвірки". У зв'язку з пандемією він відбувся у віртуальному форматі, а перший очний саміт Quad відбувся у Вашингтоні у вересні минулого року.

Нагадаємо, 23 травня Імператор Японії Нарухіто провів аудієнцію з президентом США Джо Байденом, який приїхав до Токіо для участі у зустрічі лідерів. Байден також провів переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Зокрема, лідери, обговорили підтримку України.

Для обговорення міжнародної ізоляції Росії через розв'язання війни з Україною американський президент Джо Байден запланував персональну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

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