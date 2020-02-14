У КНДР розстріляли чиновника за порушення карантину через коронавірус

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Чиновник раніше відвідував Китай

У Північній Кореї розстріляли чиновника, який порушив карантинний режим через спалах китайського коронавірусу. Про це з посиланням на джерела в КНДР повідомляє південнокорейське видання Dong-A Ilbo.

Повідомляється, що чиновник повернувся з робочої поїздки в Китай, після чого був поміщений в карантин. Незважаючи на обмеження він вирішив відвідати громадську лазню, після цього його затримали і розстріляли.

Водночас підкреслюється, що дана інформація не підтверджена офіційно.

Нагадаємо, 7 лютого в КНДР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Інфекція була виявлена у мешканки Пхеньяну, яка відвідувала Китай.

Ще в січні Північна Корея заборонила в'їзд туристам через китайський вірус.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що немає жодних підстав для скасування або перенесення Олімпійських ігор 2020 року через коронавірус. Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня в Токіо. На сьогодні в Японії загальна кількість інфікованих коронавірусом нового типу збільшилася до 254 осіб: 219 випадків на лайнері Diamond Princess і 35 випадків на території країни.