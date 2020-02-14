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В КНДР расстреляли чиновника за нарушение карантина из-за коронавируса

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 16:35
В КНДР расстреляли чиновника за нарушение карантина из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Чиновник ранее посещал Китай

В Северной Корее расстреляли чиновника, который нарушил карантинный режим из-за вспышки китайского коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в КНДР сообщает южнокорейское издание Dong-A Ilbo.

Сообщается, что чиновник вернулся из рабочей поездки в Китай, после чего был помещен в карантин. Несмотря на ограничения он решил посетить общественную баню, после этого его задержали и расстреляли.

В то же время подчеркивается, что данная информация не подтверждена официально.

Напомним, 7 февраля в КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у жительницы Пхеньяна, которая посещала Китай.

Еще в январе Северная Корея запретила въезд туристам из-за китайского вируса.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. На сегодня в Японии общее количество инфицированных коронавирусом нового типа увеличилось до 254 человек: 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

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