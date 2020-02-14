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У Сінгапурі підтвердили 9 нових випадків інфікування коронавірусом

Новини » В світі     14.02.2020 - 15:57
У Сінгапурі підтвердили 9 нових випадків інфікування коронавірусом
Ілюстративне фото (Greg Baker/AFP)

Всі нові випадки сталися внаслідок контакту із зараженими

У Сінгапурі збільшилася кількість заражених китайським коронавірусом COVID-19 до 67 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

За даними Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, шестеро пацієнтів знаходяться у критичному стані. Ще 17 людей повністю одужали та були виписані з лікарень.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун прогнозує, що спалах коронавірусу у світі та в країні зокрема може завдати серйозної шкоди економіці Сінгапуру.

Нагадаємо, сьогодні в Японії підтвердили 4 нових випадки зараження китайським коронавірусом COVID-19. Так, заразилася вірусом 60-річна жінка-водій таксі, два жителі Токіо, які також мали контакт з інфікованим водієм таксі і 70-річний чоловік, який проходив лікування у тій же лікарні, де раніше підтвердився випадок зараження в одного з лікарів.

Станом на ранок 14 лютого, у світі зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.

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