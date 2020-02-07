У КНДР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (Global Look Press)

Інфекція виявлена у мешканки Пхеньяну, яка нещодавно відвідувала Китай

Перший випадок зараження коронавірусом нового типу 2019-nCoV зареєстрований в Північній Кореї. Про це повідомила південнокорейська газета "Чунан ільбо".

Як наголошується, інфекція виявлена у мешканки Пхеньяну, яка нещодавно відвідувала Китай.

Відзначимо, в материковому Китаї кількість жертв коронавірусу нового типу виросла до 636 осіб, заражені вже 31 161 людина.

Нагадаємо, ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим Організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.

Крім того, у ВООЗ оголосила про скликання глобального форуму з вивчення коронавірусу 2019-nCoV, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.

Також китайські державні ЗМІ підтвердили смерть лікаря Чи Веньляна з міста Ухань. Це той самий лікар, який першим виявив невідомий раніше тип коронавірусу і повідомив про це владу. Йому зробили догану і попросили "не поширювати неперевірену інформацію і не сіяти паніку".