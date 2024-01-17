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Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР: детали

Сеул, Среда 17 января 2024 07:40
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Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР: детали Фото: Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о новых санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации министерства, санкции введены в отношении двух физических лиц, трех организаций и 11 кораблей, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Южная Корея ввела санкции в отношении Северной Кореи через несколько дней после того, как та запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности. Пуск ракеты США и Южная Корея осудили как серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Военная политика КНДР

Северная Корея время от времени заявляет о своем статусе ядерной державы и регулярно проводит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают обеспокоенность у США, Южной Кореи и Японии.

Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

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