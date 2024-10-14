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Могут ли угрозы КНДР вызвать масштабную войну с Южной Кореей: оценка эксперта

Понедельник 14 октября 2024 19:33
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Могут ли угрозы КНДР вызвать масштабную войну с Южной Кореей: оценка эксперта Фото: Ким Чен Ын, северокорейский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

Конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей обострился после инцидента с дронами. Но признаков подготовки к масштабной войне нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что если были бы риски вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей, то в СМИ появлялась бы информация о большей концентрации войск и техники возле демилитаризованной зоны.

По словам Фесенко, угрозы масштабной войны нет. И пока что "максимум" Пхеньяна - это обстрелы приграничных районов.

"Думаю, война не нужна России. Они хотят, чтобы Север помогал им, а не воевал с Югом. Тем более, что это может привести к обострению отношений с Южной Кореей, а россияне не хотят сжигать все мосты с этой страной. Ну и Китаю война не нужна, думаю, он будет сдерживать КНДР и до какого-то масштабного военного конфликта дело не дойдет", - уточнил политолог.

Конфликт КНДР и Южной Кореи

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея обвинила Южную Корею в распространении листовок с "клеветой". Их на территории КНДР якобы разбросали беспилотники.

Пхеньян утверждал, что такой инцидент может привести к вооруженному конфликту между странами. Также северокорейские власти угрожали подорвать дороги, которые ведут в Южную Корею.

Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.

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