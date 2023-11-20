КНДР может повторить запуск военного спутника в течение недели, - минобороны Южной Кореи

Северная Корея (КНДР) может повторить попытку запуска своего военного спутника "в течение недели или около того". Проблемы с двигателем помогла ей решить Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yonhap.

Министр обороны Шин Вон Сок Южной Кореи заявил, что запуск может состояться до того, как его страна запустит свой первый местный разведывательный спутник на Falcon 9 из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии 30 ноября.

"Южная Корея и Соединенные Штаты следят за перемещениями Северной Кореи. Северная Корея готовится к запуску, который должен состояться в течение недели или около того", - сказал Шин.

Он заявил, что КНДР понадобится около недели, чтобы переместить двигатель с испытательной площадки в Тонгчанг-ри (где находится стартовая площадка), собрать стартовую площадку и впрыснуть жидкое топливо. Кроме этого, он заявил, что КНДР "почти решила" проблемы с двигателем с помощью РФ.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А в ноябре Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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