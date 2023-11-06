ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С помощью России. КНДР готовится к третьей попытке запуска шпионского спутника, - Yonhap

Понедельник 06 ноября 2023 07:59
UA EN RU
С помощью России. КНДР готовится к третьей попытке запуска шпионского спутника, - Yonhap Фото: КНДР готовится к третьей попытке запуска шпионского спутник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В Северной Корее 18 ноября объявили "днем ракетной промышленности" в ознаменование успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в прошлом году.

Представитель комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что южнокорейские военные следят за КНДР, чтобы обнаружить признаки организации различных провокаций в преддверии первой годовщины запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США тесно сотрудничают, чтобы отслеживать и контролировать возможности проведения Северной Кореей различных провокаций, включая третий запуск того, что она называет космическим спутником", - заявил Ли Сон Чжун.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить попытку в октябре, но не уложилась в установленные сроки.

На прошлой неделе министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что КНДР, вероятно, отложила свой план третьего запуска спутника-шпиона для устранения технологических сбоев в системе с помощью России.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Южная Корея
NEWS
ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового: карты ISW
ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового: карты ISW
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше