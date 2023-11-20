ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР може повторити запуск військового супутника протягом тижня, - міноборони Південної Кореї

Понеділок 20 листопада 2023 04:15
UA EN RU
КНДР може повторити запуск військового супутника протягом тижня, - міноборони Південної Кореї Фото: КНДР може запустити військовий супутник "протягом тижня" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея (КНДР) може повторити спробу запуску свого військового супутника "протягом тижня або близько того". Проблеми з двигуном їй допомогла вирішити Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap.

Міністр оборони Шін Вон Сік Південної Кореї заявив, що запуск може відбутися до того, як його країна запустить свій перший місцевий розвідувальний супутник на Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 30 листопада.

"Південна Корея та Сполучені Штати стежать за переміщеннями Північної Кореї. Північна Корея готується до запуску, який має відбутися протягом тижня або близько того", - сказав Шін.

Він заявив, що КНДР знадобиться близько тижня, щоб перемістити двигун з випробувального майданчика в Тонгчанг-рі (де знаходиться стартова площадка), зібрати стартовий майданчик і впорснути рідке паливо. Крім цього, він заявив, що КНДР "майже вирішила" проблеми з двигуном за допомогою РФ.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року, КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.

А в листопаді Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї попередив, що КНДР найближчим часом може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни