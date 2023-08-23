КНДР запустила баллистическую ракету: в Японии объявляли воздушную тревогу

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии - возможно, она несла "военный спутник", который КНДР пыталась доставить на орбиту еще в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

КНДР запустила ракету около 4:00 утра - та прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Отметим, что Япония не сбила ракету, а на севере страны была объявлена воздушная тревога с призывом местных жителей пройти в укрытие.

Провальный запуск военного разведывательного спутника КНДР

31 мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1. Однако ракета-носитель потеряла тягу и упала в Желтое море.

16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы в качестве разведывательного.

На днях КНДР заявила о намерениях запустить спутник в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей 24-31 августа.

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