КНДР может передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).

"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время как сейчас поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг желанием Пхеньяна получить практический опыт ведения войны, и модернизировать свою систему обычных вооружений.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями различных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын проверяет испытания беспилотников-камикадзе 14 ноября (фото: Yonhap)

Помощь КНДР России в войне против Украины

Напомним, РФ активно усиливает военно-экономические связи с Северной Кореей, которая еще с прошлого года начала предоставлять Москве боеприпасы и ракеты. А в начале лета диктаторы обеих стран Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины от декабря, РФ уже использовала во время ударов по Украине около 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию более десяти тысяч своих военных. Определенную часть уже бросили в Курскую область, где солдаты КНДР вместе с росармией воюют против Сил обороны Украины.

Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 18 декабря, потери войск КНДР в Курской области уже превышают 200 человек.

19 декабря британская разведка сообщила, что зафиксировала значительные потери войск КНДР в Курской области. 20 декабря в разведке Южной Кореи заявили о том, что по меньшей мере 100 военных КНДР в России уже погибли, а еще 1000 - получили ранения во время боев с воинами ВСУ в Курской области.

В Пентагоне между тем оценивают, что потери северокорейского контингента уже составили около "двух сотен". В Минобороны США прогнозируют, что они будут увеличиваться.

Добавим, вчера издание Defense Express сообщило, что РФ могла получить от КНДР баллистику, которая летит на более 1000 км. Дело в том, что на днях в сети появилось видео, на котором зафиксировано в Тюменской области очередной эшелон с вооружением и военной техникой из Северной Кореи.