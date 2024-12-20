В Пентагоне ожидают увеличение потерь солдат КНДР в войне РФ против Украины

Министерство обороны США прогнозирует увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в российско-украинской войне на стороне Москвы, и задействованы в штурмах на территории Курской области.

Об этом заявил представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

Спикера американского оборонного ведомства просили прокомментировать данные разведки Южной Кореи о ликвидации в боях с Силами обороны Украины по меньшей мере 100 военных КНДР.

Говоря об оценке США относительно потерь среди северокорейских солдат, Райдер заявил, что американская сторона считает, что сейчас речь может идти о "нескольких сотнях" погибших или раненых.

"Мы продолжаем наблюдать и оценивать на этом этапе, что несколько сотен сил КНДР имели потери, которые варьируются от убитых в бою до раненых", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона заявил, что учитывая продолжающееся участие этих южнокорейских солдат вместе с российскими военными в боях с украинскими защитниками, можно ожидать роста потерь со стороны контингента КНДР.

"Поскольку они вступают в бои с россиянами (против ВСУ, - ред.), вы знаете, мы, конечно, ожидаем, что эти цифры вырастут", - отметил Райдер.

Участие войск КНДР в боях против ВСУ в Курской области

Напомним, еще в июне на фоне сообщений в СМИ о возможности отправки солдат КНДР в РФ на помощь Кремлю в войне против Украины, в Пентагоне прогнозировали, что в случае присоединения северокорейских сил к российским захватчикам они могут стать "пушечным мясом".

Осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в РФ более десяти тысяч своих военных. После тренировки определенную часть уже бросили в Курскую область, где солдаты КНДР вместе с росармией воюют против Сил обороны Украины.

16 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже начала привлекать военных КНДР к боям в Курской области.

Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 18 декабря, потери войск КНДР в Курской области уже превышают 200 человек.

В тот же день американская газета The New York Time писала, что в Пентагоне считают, что КНДР потеряла на войне уже "несколько сотен" солдат. По данным Минобороны США, РФ сконцентрировала около 50 тысяч российских и северокорейских войск, чтобы вытеснить ВСУ из приграничных районов Курской области.

19 декабря британская разведка сообщила, что зафиксировала значительные потери войск КНДР в Курской области.

20 декабря в разведке Южной Кореи заявили о том, что по меньшей мере 100 военных КНДР в России уже погибли, а еще 1000 - получили ранения во время боев с воинами ВСУ в Курской области.