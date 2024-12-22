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РФ могла получить от КНДР баллистику, которая летит более чем на 1000 км, - Defense Express

Воскресенье 22 декабря 2024 16:37
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РФ могла получить от КНДР баллистику, которая летит более чем на 1000 км, - Defense Express Фото: передача ракеты может иметь для Пхеньяна сугубо прагматическое значение (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Северная Корея продолжает поставлять свое вооружение России. Среди переданного может быть еще одна баллистическая ракета со средней дальностью полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Недавно в сети появилось видео, на котором зафиксирован очередной эшелон с вооружением и военной техникой из КНДР. Съемка якобы сделана в Тюменской области, и этот материал привлекает внимание по двум причинам.

Во-первых, на видео можно увидеть по меньшей мере 10 самоходных 170-мм артиллерийских установок М1989 "Коксан". Причем, это уже второй эшелон с такими установками, замеченный на территории России за последние дни.

Во-вторых, кроме установок "Коксан", в кадре можно разглядеть пять единиц техники, которые, вероятно, являются пусковыми установками для баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2, известных также как "Полярная звезда" или же в американской классификации - KN-15.

Издание отмечает, что до появления более четких кадров пока нельзя стопроцентно утверждать, что это именно эта ракета. Однако сохраняется высокая вероятность, что Северная Корея и Российская Федерация имеют договоренность об усилении войск РФ большим количеством и номенклатурой вооружения.

Что известно о Pukguksong-2 (KN-15)

Как и большинство образцов вооружения Северной Кореи, баллистическая ракета Pukguksong-2 (KN-15) разрабатывалась в условиях строгой секретности. Поэтому точные тактико-технические характеристики остаются условными, особенно в отношении дальности ее действия.

В открытых источниках отмечается, что рабочая дальность ракеты может составлять от 1200 до 1300 км. Некоторые источники предполагают возможность достижения расстояния более 2000 км, а отдельные сообщения указывают даже на показатель в более 3000 км. Однако такие цифры выглядят сомнительными и, скорее всего, являются преувеличением с пропагандистским уклоном.

Тестування ракети у КНДР. Фото: Rodong Sinmun

Pukguksong-2 является наземной модификацией ракеты Pukguksong-1, спроектированной для запусков с подводных лодок. По неофициальным данным, разработка этой ракеты могла начаться еще до 2014 года, хотя точные сроки завершения работ остаются неизвестными.

Первые испытания Pukguksong-2, предположительно, состоялись в 2016 году, но они оказались неудачными и официально не признавались властями КНДР. Зато в феврале 2017 года Северная Корея осуществила успешный запуск, во время которого ракета пролетела около 500 км и достигла максимальной высоты 550 км. Эти испытания освещались северокорейскими СМИ, которые официально подтвердили, что речь шла именно о Pukguksong-2. Хотя разведка КНДР сначала рассматривала возможность тестирования других ракет, в частности Nodong или Musudan.

В том же году состоялся еще один запуск ракеты с аналогичными показателями дальности и высоты. После этого Северная Корея объявила о готовности начать серийное производство этой ракеты. Уже в 2019 году появились подтверждения о размещении этих ракет на ракетных базах КНДР.

Известно, что Pukguksong-2 - это двухступенчатая ракета на твердом топливе. Она имеет приблизительные размеры: длина 9 метров, диаметр 1,5 метра. Для пусковых установок было выбрано гусеничное шасси, которое учитывает местность Северной Кореи.

В случае, если КНДР действительно передала РФ свои Pukguksong-2, то такой шаг может иметь для Пхеньяна сугубо прагматическое значение. Это может быть попыткой проверить эффективность своих ракетных систем в реальных боевых условиях. Такой интерес может быть вызван тем, что имеющиеся образцы северокорейского оружия, которые уже использует РФ, в частности ракеты KN-23, демонстрируют низкую эффективность и в основном применяются как оружие террора, а не для решения тактических или стратегических задач.

Напомним, несколько дней назад The New York Times писало, что КНДР, вероятно, заработала до 5,5 млрд долларов на сделках с Россией по поставкам вооружений. Кроме того, Северная Корея может получать до 572 млн долларов в год за счет развертывания своих войск на территории РФ.

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